Britse piloot (62) raakt zwaar verbrand tijdens rally van Ieper Lieven Samyn

23 juni 2018

19u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tijdens de rally van Ieper is een 62-jarige Britse piloot zwaar verbrand geraakt. Zijn 59-jarige co-piloot raakte ook verbrand. Het gebeurde tijdens het hertanken langs de Poperingseweg in Vlamertinge (Ieper).

In de brandstoftank van de wagen was overdruk ontstaan. Bij het bijtanken kwam daardoor brandstof op de gloeiend hete motor terecht en ontstond er een steekvlam. De motor vatte even vuur en de vlammen konden snel geblust worden.

De piloot raakte niettemin zwaar verbrand en is naar het brandwondencentrum van het UZ Gent overgebracht. Hij verkeerde niet in levensgevaar. De co-piloot werd met lichtere verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis van Ieper. Het team nam deel aan de Ypres Historic Rally.