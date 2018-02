Britse oplichters maken man uit Waterloo ruim 120.000 euro lichter EB

08 februari 2018

14u17

Bron: Belga 0 Britse oplichters hebben een man uit Waterloo meer dan 120.000 euro lichter gemaakt. Dat heeft de lokale politie van de Waals-Brabantse gemeente meegedeeld. Het slachtoffer heeft een klacht ingediend.

De man had via e-mail en telefoon verschillende keren contact gehad met zijn oplichters. Uiteindelijk stemde hij ermee in te investeren in een Londense onderneming. De man uit Waterloo ontdekte kort daarna dat het om een fictief bedrijf ging. De schade wordt op meer dan 120.000 euro geraamd.