Britse legerhelikopter maakt noodlanding in veld in Kasterlee TT

17 juni 2019

09u32

Bron: Belga 4 Aan Mosten in Kasterlee heeft gisteren een Britse legerhelikopter een noodlanding gemaakt in een maïsveld. Dat zegt VRT NWS en burgemeester Ward Kennes (CD&V) bevestigt het nieuws. De noodlanding werd met succes uitgevoerd, er vielen geen gewonden en er is volgens Kennes zelfs nauwelijks schade aan het veld. De helikopter staat er wel nog steeds.

De helikopter van de Royal Airforce zou in Nederland vertrokken zijn na een luchtshow en kreeg onderweg motorproblemen. De bemanning kon het toestel wel in alle veiligheid aan de grond zetten in een veld in het Kempense Kasterlee.

"Het toestel staat er nog steeds, enkele bemanningsleden houden er nieuwsgierigen op een afstand", zegt burgemeester Kennes. "Ze wachten er op onderdelen die vanuit het Verenigd Koninkrijk moeten overkomen, dat zou vandaag nog gebeuren.”