Britse jongen (6) zit alleen vast in België omdat hij na vakantie vliegtuig niet op mag kg

05 september 2018

14u15

Bron: The Independent 9 De zesjarige Mohamed Barrak Diallo Bangoura zit vast in België. Het jongetje was op vakantie bij een bevriende familie en wilde zondag terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk toen het gezelschap op de luchthaven plots te horen kregen dat het paspoort van de jongen niet meer geldig was. De jongen moest noodgedwongen in Brussel blijven. Zijn moeder zit machteloos thuis in Engeland.

Mohamed wilde op zondag na een vakantie van zes weken in België net weer op het vliegtuig richting Leeds stappen, toen hem de toegang werd geweigerd. Het luchtvaartpersoneel had een e-mail ontvangen van de Britse Dienst Vreemdelingenzaken waarin stond dat het paspoort van de jongen werd ingetrokken. Volgens de overheid zou het document niet meer geldig zijn omdat er wordt getwijfeld aan de Britse nationaliteit van het kind.

Moeder Hawa Keita belde daarop vanuit het Verenigd Koninkrijk in allerijl naar het Britse ministerie, maar werd verteld dat er voorlopig geen oplossing voorhanden was. Normaal gezien werd in maart al een brief werd verstuurd waarin de situatie werd uitgelegd, maar de vrouw ontkent dat ze die ooit heeft ontvangen. De overheid stuurde haar vervolgens een kopie per e-mail. Daarin werd toegelicht wat er fout was gelopen.

Mohamed werd in 2012 geboren in Leeds, wat normaal zou betekenen dat hij automatisch Brits burger is, zolang één van zijn ouders de Britse nationaliteit heeft. Maar volgens de overheid was dat niet het geval. Recent kwam aan het licht dat zijn moeder en vader niet officieel in Engeland woonden op moment van de geboorte, waardoor Mohameds claim op het Britse staatsburgerschap ongefundeerd is. Het paspoort dat hij kreeg, mocht eigenlijk nooit uitgereikt worden.

"Shock"

De jongen wordt sinds zondag opgevangen door het gezin van politiek adviseur Abdoul Diallo in Brussel, waar moeder en zoon ook tijdens de vakantie verbleven. De moeder kan het Verenigd Koninkrijk niet meer uit, omdat ze in het land verblijft op basis van de Britse nationaliteit van haar zoontje, die nu in vraag wordt gesteld.

“Het was een shock”, vertelde Diallo, die de jongen thuis opvangt, aan The Independent. Bij de Britse ambassade kon het gezinnetje alvast niet terecht: dat was zondag en de feestdag erop gesloten. “Ik moest naar de politie bellen, die me een document gaven waarin stond dat ik voor het kind moest zorgen tot een oplossing werd gevonden.”

Ook zijn moeder kan op dit moment geen oplossing bieden. “Hawa verblijft in het VK op basis van zijn Britse nationaliteit, dus ze kan het land niet uit, wat betekent dat het kind hier vastzit", aldus Diallo. "Het maakt niet uit wat de ouders hebben gedaan, het kind zou niet van hen gescheiden mogen worden.”

Volgens hem besefte Mohamed aanvankelijk niet wat hem boven het hoofd hangt. De jongen kon immers nog vrolijk verderspelen met zijn vriendjes in België, waaronder het dochtertje van het Brusselse gezin. "Maar zij gaan morgen weer naar school. Pas dan zal hij stilaan beseffen in welke situatie hij verzeild is geraakt", zei Diallo op zondag.

"Beschamend"

De affaire zorgde al voor heel wat ophef in het Verenigd Koninkrijk. Oppositielid Diane Abbott uitte haar kritiek op het incident in een reactie aan The Independent. "Deze zaak is echt schokkerend. Dat deze regering een systeem toepast dat een zesjarige die hier is geboren niet toestaat om naar huis terug te keren, is bijna niet te geloven."

Volgens Amnesty International is de situatie ronduit “beschamend”. “De weigering om de zesjarige Mohamed Bangoura naar huis terug te laten keren is een diep verontrustende en beschamende zet van het Home Office (de Britse Dienst Vreemdelingenzaken, nvdr). [...] We verzoeken het Home Office om Mohamed naar huis terug te laten keren naar zijn moeder en dringend het beleid rond kindstaatsburgerschap te herzien”, klinkt het in een officieel statement.

Een woordvoerder van het Britse Home Office liet weten dat een onderzoek is gestart. "De minister van Immigratie heeft de autoriteiten gevraagd om dringend alle opties te bekijken om Mohamed te verenigen met zijn moeder."