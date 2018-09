Britse jongen (6) die dagenlang alleen vastzat in België wordt met moeder herenigd kg

06 september 2018

19u36

Bron: Belga 0 Een zesjarig Brits jongetje wordt dan toch met zijn moeder herenigd nadat hij al meerdere dagen in België vastzit omwille van een probleem met zijn paspoort . Dat heeft de Britse commerciële zender SkyNews vandaag gemeld op gezag van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De jongen zou via een noodprocedure toch de nodige reisdocumenten krijgen zodat hij terug kan keren naar Groot-Brittannië.

Mohamed Bangoura verbleef bij vrienden van zijn familie tijdens de vakantie in België. Hij had zondag naar zijn moeder Hawa Keita moeten terugkeren, maar op de luchthaven in Zaventem werd hij tegengehouden. Het Belgische luchtvaartpersoneel zei van het Britse ministerie te horen te hebben gekregen dat hij niet naar het Verenigd Koninkrijk kon terugreizen, aldus Sky. Sindsdien zat de jongen vast in ons land.



Het ministerie heeft nu laten weten binnen de 24 uur contact op te nemen met de familie van de jongen om een hereniging met zijn moeder te regelen.

Brief

Volgens een woordvoerder van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken was in maart een brief aan de moeder gestuurd om te zeggen dat het paspoort van haar zoon was ingetrokken. Desondanks was het kind in juli uit Groot-Brittannië gereisd. Terugkeren kon echter niet.



Parlementsleden hadden het ministerie opgeroepen de jongen "meteen" te laten terugkeren, aldus de openbare omroep BBC. De politici signaleerden daarbij dat de moeder nooit per post of e-mail een brief had gekregen dat het paspoort van haar zoon niet meer geldig was.

Twijfel rond nationaliteit

Volgens de krant The Independent was er twijfel rondom het Britse staatsburgerschap. Mohamed werd wel in het Britse Leeds geboren, maar noch zijn moeder noch zijn vader woonden officieel in Engeland toen hij ter wereld kwam. Sinds 1983 komen in het Verenigd Koninkrijk geboren kinderen enkel in aanmerking voor het Britse staatsburgerschap indien minstens één van hun ouders een Brits staatsburger is of met een permanente verblijfsvergunning in het Verenigd Koninkrijk leeft.



Moeder Keita werd geboren in Guinea en moet haar visum om de twee jaar hernieuwen om in Groot-Brittannië te kunnen blijven.