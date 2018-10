Britse brexit-minister Dominic Raab onverwacht in Brussel, "onderhandelaars hebben akkoord" RPM LB

14 oktober 2018

17u08

Bron: Belga 1 De brexit-onderhandelaars zouden een akkoord hebben bereikt over een overeenkomst die het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU regelt. Dat meldt de website Politico op basis van informatie van drie EU-diplomaten. De Britse brexit-minister Dominic Raab is vandaag in Brussel aangekomen voor overleg met de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier. Dat bevestigt een regeringswoordvoerder. Het brexit-akkoord zou later deze week afgehamerd worden op de Europese top.

De drie Europese diplomaten hebben aan persbureau Reuters op voorwaarde van anonimiteit bevestigd dat er een overeenkomst ligt over het vertrek van de Britten. Maar andere insiders ontkenden dat er een akkoord is en vertelden ook dat er vanavond nog geen groen licht komt.

Andere senior EU-onderhandelaars weigerden te antwoorden op de vraag van Reuters of er een overeenkomst is bereikt. Ze vertelden dat verdere besprekingen nodig zijn om de overeenkomst te krijgen die beide kanten willen. "Omdat er nog verschillende punten uit te klaren zijn, waaronder de noodoplossing voor Noord-Ierland, is er overeengekomen dat een gesprek onder vier ogen noodzakelijk was", luidt het zondag in Londen.

Op de Europese top van woensdag en donderdag zouden de Europese staatshoofden en regeringsleiders het akkoord bekrachtigen, om op een extra top in november de laatste details uit te klaren.

Als een akkoord gevonden wordt, moet dat nog goedgekeurd worden door het Britse parlement. De Noord-Ierse unionisten van de DUP, die de minderheidsregering van Theresa May ondersteunt, zeiden vandaag dat ze elk akkoord waarin Noord-Ierland anders behandeld wordt dan de rest van het Verenigd Koninkrijk, zullen verwerpen.