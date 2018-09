Brits jongetje (6) na 2 weken in België door ongeldig paspoort dan toch terug naar huis Nathalie De Bisschop Aagje Vanthomme

10 september 2018

15u42

Bron: VTM Nieuws 2 Het Britse jongetje van zes dat al twee weken vastzit in ons land, omdat zijn paspoort niet meer geldig is, mag terug naar huis. De Britse ambassade heeft daarnet een document gegeven, waarmee hij straks naar Manchester kan vliegen. De jongen had de vakantie doorgebracht bij vrienden van zijn mama in Brussel, maar toen hij twee weken geleden naar huis wilde vliegen, werd hij tegengehouden.

Hij mocht niet op het vliegtuig, omdat zijn Brits paspoort was ingetrokken. Volgens de Britse autoriteiten hadden ze zes jaar geleden bij zijn geboorte een fout gemaakt en had het kind nooit de Britse nationaliteit mogen krijgen. Groot-Brittannië mocht hij dus plots niet meer binnen. En ook in België wisten ze niet wat ze met hem aan moesten. Vandaag heeft hij dus toestemming gekregen om terug naar huis te vliegen.

Meer over human interest