Brit ontvlucht politiecontrole en belandt ondersteboven in gracht Jürgen Eeckhout

15 april 2018

09u22

Bron: Eigen berichtgeving 4 In de Poelstraat in Assenede, pal op de Belgisch-Nederlandse grens, is gisterenavond een wagen ondersteboven in de gracht beland na een politie-achtervolging.

In het Nederlandse Sas van Gent hield de politie een drugscontrole. De agenten zagen echter hoe een Britse chauffeur juist voor de controle de Poelstraat indraaide om zich van de controle te onttrekken. De politie zette onmiddellijk de achtervolging in, maar die eindigde slechts enkele honderden meters verder.

De bestuurder moest door de brandweer bevrijd worden en werd onderkoeld overgebracht naar het ziekenhuis. Omdat het vooraf niet duidelijk was of de wagen op Belgisch of Nederlands grondgebied in de gracht was gesukkeld, moesten de hulpdiensten zowel duikers vanuit Zeeland en vanuit Gent sturen.