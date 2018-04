Brit met 3,5 kilogram heroïne betrapt op Brussels Airport ADN

23 april 2018

12u32

Bron: Belga 5 Op Brussels Airport is vrijdag tijdens een douanecontrole een Britse heroïnesmokkelaar betrapt. Dat meldt het parket van Halle-Vilvoorde vandaag.

De 53-jarige Brit werd aangetroffen met ongeveer 3,5 kilogram heroïne in een dubbele bodem van zijn valies. Dat gebeurde tijdens een controle door de douane. De smokkelaar kwam van Johannesburg in Zuid-Afrika via het Zwitserse Zürich. Het parket van Halle-Vilvoorde vorderde een onderzoeksrechter. De man werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst.