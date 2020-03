Brigitte en haar vriend zitten vast op Tenerife: “De eerste beschikbare vlucht vertrekt pas in mei” AW

19 maart 2020

21u41 8 Nu er een strenge lockdown in Spanje geldt en de Belgische overheid alle reizen naar het buitenland heeft afgeraden om het coronavirus te bestrijden, is het bijzonder moeilijk voor Belgische toeristen om terug thuis te geraken. Ook Brigitte (27) en haar vriend zitten vast op het Spaanse eiland Tenerife. Terwijl ze eigenlijk 14 maart al terug thuis moesten zijn.

Maar net die dag nam de Spaanse overheid enkele drastische maatregelen tegen het coronavirus: vanaf maandag zou er in het hele land een totale lockdown ingevoerd worden. En de strenge maatregelen zouden ook gelden op het Spaanse Tenerife, een van de Canarische Eilanden. Door alle heisa werd de Ryanairvlucht van Brigitte verlaat, en later gewoon geannuleerd.



Brigitte en haar vriend werden als het ware aan hun lot overgelaten: “Via Ryanair worden niet bepaald goede regelingen getroffen”. Eerst probeerden de twee hun vlucht om te boeken. “We reden anderhalf uur naar de luchthaven om daar te informeren, en uiteindelijk te horen te krijgen dat alle vluchten deze week volzet zijn”, vertelt Brigitte. Dus boekten ze een vlucht op 27 maart. “Maar een dag later keken we online naar de site van Ryanair en toen bleken er plotseling wél vluchten beschikbaar te zijn.”

400 euro extra boekingskosten

Dus boekten Brigitte en haar vriend hun vlucht nogmaals om. Tenslotte zijn ze al enkele dagen langer op ‘vakantie’ dan gepland: “En we willen echt wel naar huis”. Het addertje onder het gras? “We moesten onze vlucht van 27 maart annuleren, en er kwamen extra boekingskosten van 400 euro bij de vlucht kijken”, zegt Brigitte ontzet. “Dat is meer dan onze retourvlucht oorspronkelijk kostte.”

We staan op een reservelijst, maar dat stond bij het online boeken niet aangegeven. Dat vertelden ze ons pas op de luchthaven. Brigitte

Bovendien zijn Brigitte en haar vriend nog steeds niet zeker van hun zitjes aan boord van het vliegtuig, ondanks de extra kosten die ze reeds betaalden: “We staan op een reservelijst, maar dat stond bij het online boeken niet aangegeven. Dat vertelden ze ons pas op de luchthaven.” Dat betekent dat de twee morgen naar de luchthaven moeten rijden – een ritje van anderhalf uur – om daar in te checken, en door de douane te gaan. “Het is pas bij het boarden dat we te horen krijgen of er plaats is.”

En daar rekent Brigitte eigenlijk niet op. “Er wordt bijvoorbeeld eerst voorrang gegeven aan gezinnen, en ouderen.”

Corrupt

En wat als Brigitte en haar vriend er morgen niet in slagen om een plaatsje te bemachtigen? “De eerste beschikbare vluchten vertrekken pas in mei. En voorlopig worden er nog geen toeristen gerepatrieerd vanuit Spanje.” Het is dus bang afwachten, maar over één ding is Brigitte heel erg duidelijk: “De manier waarop we via Ryanair moeten zien thuis te geraken, is corrupt.”