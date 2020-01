Brieven die Waalse ministers ontvingen, bevatten geen gevaarlijke stoffen

09 januari 2020

In geen enkele van de acht brieven die op verschillende plaatsen in Namen waren aangekomen, zat een gevaarlijke stof. Dat heeft de lokale politie bekendgemaakt. Bij verschillende Waalse ministeriële kabinetten in Namen en het naburige Jambes waren vanochtend enveloppen met daarin een anonieme brief en wit poeder aangekomen.