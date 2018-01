Brief van klokkenluiders opgedoken die Meeuws wellicht de das omdeed bij De Lijn "Al dat geld voor feesten en sponsoring, hoe rijmt u dat met besparingen op het aanbod én op personeel?" Redactie

Bron: VTM Nieuws 0 BELGA Sp.a-kopstuk Tom Meeuws zou zijn ontslag bij De Lijn te danken hebben aan een brief die klokkenluiders naar raad van bestuur stuurden en waarin ze erop wijzen dat grote sommen geld voor feesten en sponsoring van onder meer de Rode Duivels niet te rijmen vallen met de besparingen bij de vervoersmaatschappij. Er is een brief opgedoken van een groepje klokkenluiders aan de raad van bestuur van De Lijn, waarin ze zich vragen stellen over de financiële situatie van hun bedrijf. Door die brief zou de bal aan het rollen zijn gegaan en zou Tom Meeuws ook ontslagen zijn. Dat meldt VTM Nieuws.

Gisteren brachten Het Laatste Nieuws, De Morgen en Dag Allemaal het nieuws dat sp.a-kopstuk Tom Meeuws in 2015 moest opstappen bij De Lijn Antwerpen na financieel geknoei in de periode dat hij daar directeur was.

Misnoegde personeelsleden

Intussen is de brief opgedoken die de bal aan het rollen bracht, en die wellicht leidde tot het ontslag van Meeuws. De brief werd op 20 maart 2015 opgesteld door misnoegde personeelsleden van De Lijn Antwerpen en was gericht aan de raad van bestuur van de vervoersmaatschappij, omdat ze naar eigen zeggen niet terecht konden bij hun directeur. De brief is gericht aan onder meer de voorzitter van de raad van bestuur, Marc Descheemaeker (N-VA).

De klokkenluiders verwijzen naar nieuwjaarsrecepties in de Roma, sponsoring van de Rode Duivels en Special Olympics en geld dat De Lijn besteedde aan een volksfeest in Borgerhout. "Hoe rijmt u dit met al die besparingen op het aanbod én het personeel", vragen de klokkenluiders zich af.

Naar aanleiding van deze brief zou de top van De Lijn de zaak verder hebben uitgespit, wat tot het ontslag van Meeuws leidde.

