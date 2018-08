Brief van Dutroux aangekomen bij nabestaanden: "Eén grote publiciteitsstunt van advocaat met veel tijd" Jolien Lelièvre IVI HA

29 augustus 2018

17u55

Bron: VTM NIEUWS, Belga 53 De brief die Marc Dutroux via zijn advocaat aan zijn slachtoffers of hun nabestaanden heeft geschreven, is vandaag aangekomen bij de vroegere advocaten van de families van slachtoffers An en Eefje.

In die brief zegt advocaat Bruno Dayez dat Dutroux belooft dat hij nooit meer op eigen initiatief contact zal zoeken. Maar hij is wel bereid om te antwoorden op hun vragen. De voormalige advocaat van de familie van An Marchal heeft de brief ingescand en doorgestuurd. "Na 23 jaar wordt het tijd dat het circus stopt. Wij doen er niet meer aan mee", zo reageert Paul Marchal aan VTM NIEUWS op de brief.



Ook Jean Lambrecks, de vader van Eefje, heeft de brief ontvangen via zijn voormalige advocaat. Dat is vernomen via zijn partner Els Schreurs. "Zoals te verwachten was, gaat het om een grote publiciteitsstunt van een advocaat met veel tijd en weinig cliënten", reageert Lambrecks. "Het is een nietszeggend pamflet. De brief was niet eens vertaald. De kosten voor de vertaling zijn bij wijze van spreken voor ons. Tot zover de goede bedoelingen van de advocaat van Dutroux."

"Mocht ik Dutroux zijn, ik zou een andere advocaat zoeken, want deze berokkent alleen maar schade," voegde Els Schreurs daaraan toe. Jean Lambrecks heeft in het verleden meermaals, ook via aangetekend schrijven, brieven gestuurd naar Dutroux, maar hij kreeg nooit een antwoord.

Vervroegde vrijlating

Dayez, die sinds 2017 de nieuwe advocaat is van Dutroux, wil zijn cliënt tegen 2021 vrij krijgen. De moordenaar zal dan 25 jaar vastzitten. Om vervroegd vrij te komen, moet Dutroux beantwoorden aan verschillende voorwaarden. Drie van de vijf voorwaarden gaan rechtstreeks over de slachtoffers, onder meer over hoe Dutroux zich tegenover hen verhoudt.

Deze brief zou daarin passen, maar overtuigt de advocaat van Laetitia Delhez - die in 1996 samen met Sabine Dardenne kon bevrijd worden - en Jean-Denis Lejeune - vader van slachtoffer Julie - amper. "Dit is een procedureargument om de procedure voor de strafuitvoeringsrechtbank voor te bereiden", zegt Georges-Henri Beauthier. "Ik zou willen dat dit soort discussies voor de rechtbank gebeurt, en niet in de media. Ik hou niet van de stroperige toon van deze brief."