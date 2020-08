Exclusief voor abonnees

Brief toont dat Buitenlandse Zaken afwist van uit de hand gelopen arrestatie: “Slovaakse ambassade vroeg na 3 dagen al uitleg in Brussel”

Bjorn Maeckelbergh

25 augustus 2020

06u30

Drie dagen na de uit de hand gelopen arrestatie van Jozef Chovanec schreef de Slovaakse ambassade al over "een ernstig consulair incident op de luchthaven van Charleroi" in een brief aan de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel. "Dan kúnnen ze in België toch niet allemaal uit de lucht blijven vallen", vindt Henrieta (40), weduwe van Chovanec. De brief zit in het gerechtelijk onderzoek, net als nog meer mails tussen de FOD Buitenlandse Zaken en het Comité P.