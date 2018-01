Brief met wit poeder op kantoor Elio Di Rupo: alarm in stadhuis van Bergen EB

30 januari 2018

21u52

Bron: Sudinfo 7 In het stadhuis van Bergen (Mons), waar Elio Di Rupo burgemeester is, werd in de vooravond alarm geslagen. Reden van de onrust: een omslag met wit poeder. Uit vrees dat de brief het giftige anthrax zou bevatten, werd de brandweer gealarmeerd.

Het was de secretaresse van Di Rupo die de omslag omstreeks 16.30 uur opende. De voormalig premier en burgemeester van Mons vertoeft momenteel in Jeruzalem, maar toch werd niets aan het toeval overgelaten. Het personeel werd verzocht het stadhuis meteen te verlaten. De mensen die in aanraking kwamen met de verdachte brief moesten een ontsmettingsprocedure doorlopen. Volgens Sudinfo bevatte de omslag ook bedreigingen en beledigingen aan het adres van PS-kopstuk Di Rupo.