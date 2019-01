Brief met verdacht poeder aangekomen op federaal parket: “Drie personen in quarantaine” KVE

23 januari 2019

19u44

Bron: Belga 0 Deze namiddag is op het federaal parket in Brussel een enveloppe met verdacht poeder aangekomen. Dat meldt RTL-TVI en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Een aantal mensen werd een tijdlang in quarantaine geplaatst, maar de meesten van hen zijn al naar huis mogen vertrekken. "Dat is nog niet het geval voor een drietal mensen maar zij vertonen ook geen symptomen", zegt Brussels parketwoordvoerder Denis Goeman.

De envelop werd kort na de middag aangetroffen en toen bleek dat die een verdacht poeder bevatte, werd meteen alarm geslagen. Een deel van de magistraten en het personeel werden in quarantaine gehouden terwijl de hulpdiensten en de civiele bescherming ter plaatse kwamen.

Na enige tijd kon het overgrote deel van die mensen weliswaar vertrekken, enkel de personen die in contact zijn geweest met de brief, worden nog in quarantaine gehouden. De civiele bescherming heeft de enveloppe en de inhoud intussen opgehaald en onderzoekt nu wat het poeder precies is. Voorlopig lijkt niets erop te wijzen dat het om een gevaarlijke substantie gaat.