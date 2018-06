Brief binnen één dag geleverd? Vanaf 2019 betaal je daar meer voor kg

21 juni 2018

17u13

Bron: Belga 33 Als reactie op het dalende aantal verzonden brieven, sleutelt bpost aan de verzendingsmogelijkheden. Vanaf volgend jaar kunnen klanten kiezen tussen een levering binnen één dag, zoals standaard het geval is, of binnen drie dagen. Let wel: als je kiest voor de snelle optie, dan zal je daarvoor meer betalen. Daarnaast snoeit bpost ook in het aantal rode brievenbussen.

Wie zijn brief de volgende dag wil geleverd zien, zal daar extra voor moeten betalen. "Bij een gedifferentieerd aanbod hoort een gedifferentieerde prijs", aldus de woordvoerster van bpost.

Met andere woorden: een postzegel voor levering de volgende dag zal duurder zijn dan een postzegel voor levering binnen drie dagen. Hoe groot het verschil zal zijn, is nog niet bekend. Daarover buigt bpost zich dit najaar, volgens de woordvoerster.

Minder rode brievenbussen

Steeds minder mensen schrijven briefen, zo blijkt uit de cijfers van bpost. Dit jaar zal het postvolume vermoedelijk met 7 procent verminderen en die daling kan in de komende jaren nog wat versnellen tot -9 procent in 2022.

Pakjesbedeling neemt steeds aan belang toe, maar compenseert het verlies aan brievenpost nog niet. Om het bedrijf financieel gezond te houden, zo klinkt het, gaat bpost vanaf 2019 een gedifferentieerd aanbod aanbieden. "Levering de volgende dag blijft de norm, maar er komt een extra mogelijkheid om maar binnen drie dagen te leveren."

Omwille van het dalend aantal brieven zal bpost overigens ook het aantal rode brievenbussen verminderen, meldt het postbedrijf. In vele van de zowat 13.000 brievenbussen wordt nog amper post deponeerd, klinkt het. Het is nog niet duidelijk hoeveel brievenbussen zullen verdwijnen.

"Niet iedereen wil brieven volgende dag geleverd zien"

Vicepremier Alexander De Croo (Open Vld), bevoegd voor Post, reageert positief op de plannen van bpost. "Gezien bpost hiermee inspeelt op de verschillende verwachtingen van klanten over levertijden, kosten beheerst en tegelijk investeert in snelle levertijden voor pakjes, is de minister van oordeel dat bpost de ruimte moet krijgen om deze productdifferentiatie door te voeren", meldt zijn kabinet.

Uit twee behoeftenonderzoeken, één van het BIPT en één van bpost, blijkt volgens het kabinet dat lang niet alle klanten brievenpost per se de volgende dag willen geleverd zien. Voor pakjes ligt dat totaal anders, klinkt het, en daar investeert het postbedrijf dus. "Anderzijds is het ook een maatregel die bpost toelaat om kosten te beheersen zonder dat de overheid tussenbeide moet komen," luidt het.