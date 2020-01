Brexit zal geen impact hebben op uitwisseling inlichtingendiensten jv

25 januari 2020

10u10

Bron: AFP 0 Het Britse vertrek uit de Europese Unie zal geen gevolgen hebben voor de samenwerking onder de inlichtingendiensten in Europa. Dat heeft de Belgische Europese antiterreurcoördinator Gilles de Kerchove verzekerd.



De samenwerking tussen de inlichtingendiensten speelt zich af "buiten het institutionele kader van de Unie" en ook niet-lidstaten als Noorwegen en Zwitserland nemen eraan deel, zo legde de Kerchove uit in de marge van een informele bijeenkomst van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken in Zagreb.

Volgens de Kerchove is de hamvraag eerder of, en onder welke vorm, de Britten toegang zullen blijven krijgen tot de Europese politiedatabanken, zoals het Schengen Informatie Systeem (SIS). Dat is de voorbije jaren bijvoorbeeld een belangrijk instrument geworden om jihadisten op te sporen die terugkeren uit Syrië en Irak.

De Kerchove kan niet zeggen in welke mate de Europese Unie op dit vlak zou kunnen blijven samenwerken met Londen. Maar het lijkt de Belg "onmogelijk" dat een niet-lidstaat dezelfde mate van vertrouwelijkheid kan genieten als een lidstaat. Anderzijds zou het volgens hem "absurd" zijn dat de dichtste buur van Europa in een minder gunstige situatie zou belanden dan de Verenigde Staten, waarmee nauw wordt samengewerkt in de strijd tegen terrorisme.

De kwestie moet opgelost worden tijdens de onderhandelingen over de toekomstige relaties van de EU en het VK. Die gaan naar verwachting eind februari van start. Het VK verlaat de EU op 31 januari.