Brexit Impact Scan van FOD Economie al meer dan 25.000 keer geraadpleegd

16 september 2019

13u33

Bron: Belga 0 Binnenland De Brexit Impact Scan van de federale overheidsdienst Economie is al meer dan 25.000 keer geraadpleegd. Dat heeft graaf Paul Buysse, de voorzitter van de 'high level group' die het Belgische bedrijfsleven moet voorbereiden op de brexit, gezegd in de Kamer.

Het cijfer toont volgens Buysse aan dat de Belgische bedrijven zich wel degelijk hebben voorbereid op het Britse vertrek uit de Europese Unie. Maar omdat op dit moment onmogelijk te zeggen valt hoe die brexit er concreet zal uitzien (en of hij überhaupt zal plaatsvinden), vallen de exacte gevolgen niet te voorspellen.

“Het is onvoorstelbaar moeilijk om u een duidelijk zicht te geven op de gevolgen van de brexit”, zei Buysse in de Kamercommissie Economie, verwijzend naar de politieke gebeurtenissen aan de overzijde van het Kanaal. “De situatie is extreem volatiel. We weten niet wat de uitkomst zal zijn, maar we moeten ons op alle mogelijk scenario’s voorbereiden.” De Britten, blikte Buysse terug op het referendum van 2016, “konden niet minder voorbereid naar een historisch belangrijk moment gaan dan nu”.

In de commissie citeerde minister van Werk en Economie Wouter Beke (CD&V) een studie van de KU Leuven waaruit blijkt dat een ‘no deal’-brexit een impact van 2,35 procent op het Belgische bbp kan hebben, met een verlies van 42.000 jobs als gevolg. Een zachte brexit zou met een daling van 0,6 procent van het bbp gepaard gaan en een mogelijk verlies van 10.000 jobs.

Ondanks de moeilijke politieke situatie, mag de hoop op een brexit mét akkoord niet worden opgegeven, zei Beke. “De Europese Unie staat klaar om elk werkbaar en constructief van het Verenigd Koninkrijk te bekijken. Voorwaarde is natuurlijk wel dat die effectief op tafel worden gelegd.” De Britse premier Boris Johnson ontmoet vandaag in Luxemburg EU-Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.

Mobiliteitsknoop

In het kader van de voorbereidingen op een brexit zonder akkoord, contacteerde België samen met Frankrijk en Nederland de landen in Oost- en Centraal-Europa, zei Beke. Via die ‘outreach’ willen ze de boodschap laten overbrengen dat truckers en andere transporteurs het best op hun schriftelijke toestemming wachten om het VK binnen te gaan, “alvorens ze hier in de file komen staan”, aldus Beke, die in België een “mobiliteitsknoop” verwacht als de Britten op 31 oktober uit de Europese Unie crashen.

