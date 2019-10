Brexit-dreiging doet recordaantal Britten tot Belg naturaliseren TT

10 oktober 2019

15u48

Bron: Belga

Een recordaantal Britten heeft in de maand juli de Belgische nationaliteit verworven. Dat blijkt uit de voorlopige gegevens van het statistiekbureau Statbel over nationaliteitswijzigingen.

In totaal werden 272 Britten tot Belg genaturaliseerd. Dat zijn er 96 meer (+55 procent) dan de 176 Britse naturalisaties die een maand eerder geregistreerd werden. Nochtans was dat laatste cijfer ook al een record. In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn nu al 1.045 Britten Belg geworden, of 88 procent meer dan in dezelfde periode in 2018.

Sinds de aankondiging van de brexit in juni 2018 verwierven 3.902 Britten de Belgische nationaliteit. Dat is drie keer meer dan in de tien jaar voorafgaand aan het referendum samen.