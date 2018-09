Brexit-architect Nigel Farage komt vrijdag spreken in Gent HR

26 september 2018

18u02

Bron: Belga 0 Nigel Farage, de Britse politicus die hét gezicht was van de Brexit-campagne, geeft vrijdag een lezing in Gent. Studentenvereniging KVHV verwacht zowat 600 studenten in de aula waar de Britse nationalist zal spreken.

Farage, die in 2010 Belgisch EU-president Herman Van Rompuy het "charisma van een dweil" toedichtte, zal er pleiten voor soevereiniteit van landen. De voormalige partijvoorzitter van UKIP en huidig europarlementslid komt "uitleggen wat de wereldwijde verzetsgolf van de gewone man tegen de gevestigde politieke waarden" inhoudt. Hij richt daarbij vooral zijn pijlen op de Europese Unie. De studentenvereniging zegt zich in grote lijnen te kunnen vinden in het discours en spreekt van een "stijgend politiek ongenoegen in Europa" en vraagt zich af of de EU nog een toekomst heeft.

De lezing start vrijdag om 16 uur in auditorium 5 van de Blandijn.