Breuk in waterleiding veroorzaakt zinkgat in Kalmthout HA

06u55

Bron: VRT 7 Twitter De breuk in de leiding werd gisteravond al hersteld. De N111 is vanochtend nog steeds afgesloten als gevolg van de grondverzakking. In Kalmthout is gisteren een zinkgat ontstaan als gevolg van een breuk in een grote waterleiding. Dat meldt de VRT.

Watermaatschappij Pidpa werd kreeg 's middags een melding binnen over een waterlek in de Klinkaardstraat in de Kempense gemeente. Buurtbewoners sloegen alarm nadat grachten in de omgeving waren volgelopen. Technici die ter plaatse kwamen stelden het lek vast. "Water dat ondergronds wegspoelt, kan veel zand meespoelen, met verzakkingen tot gevolg", zegt woordvoerder Alain T'Syen van Pidpa. De breuk in de leiding sloeg een gat van enkele vierkante meters aan het oppervlakte van het wegdek.

Tussen 15 uur en 20.30 uur zat een tiental gezinnen in de omgeving zonder watertoevoer als gevolg van het lek, dat gisteravond al hersteld werd. De N111 is vanochtend nog steeds afgesloten. Vandaag wordt bekeken hoe en wanneer het wegdek van de gewestweg zal hersteld worden.

De Klinkaardstraat N111 wordt volledig afgesloten tussen de Grensstraat-Canadezenlaan en aan de andere zijde vanaf de Ertbrandstraat en dit tengevolge van een zeer grote waterlek die momenteel al drievierde van de rijbaan heeft doen inzakken. Een lokale omleiding wordt voorzien pic.twitter.com/kNp7ZYZxcD Politiezone Noord(@ PZ_Noord) link