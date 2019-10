Brengt onlineplatform van notarissen misschien soelaas voor wie toch nog van woonbonus wil genieten? ADN

07 oktober 2019

13u59

Bron: Belga 0 Biddit.be , het onlineplatform voor openbare verkoop van de Belgische notarissen, kan mogelijk soelaas brengen voor wie in Vlaanderen snel een woning wil kopen om nog te kunnen genieten van de bestaande woonbonus. De verkoop gaat er heel wat sneller.

Het online verkoopplatform zorgt ervoor dat potentiële kopers van een huis dat openbaar te koop wordt aangeboden, zich niet meer naar een verkoopzaal hoeven te verplaatsen om te kunnen bieden. In één jaar tijd werden er 3.371 woningen, appartementen, gronden en garages te koop aangeboden via Biddit.be, zo heeft de Federatie van het Notariaat (Fednot) vandaag bekendgemaakt. Daarvan werd zo'n 70 procent effectief verkocht. In totaal werden er 74.209 biedingen uitgebracht en dat door 13.926 bieders.

Papierwerk al in orde

Het ging vooral om huizen, goed voor een aandeel van 64 procent. In 15 procent van de verkopen ging het om appartementen, maar ook 13 procent gronden, 4 procent garages en 4 procent winkels. Op dit ogenblik hebben de 1.150 notariskantoren in België ruim 600 panden in de aanbieding.



De website kan ook een oplossing zijn voor wie in Vlaanderen nog snel een woning wil kopen voordat de woonbonus wordt afgeschaft vanaf 1 januari 2020. Het papierwerk van de woningen die op Biddit te koop staan, is namelijk al volledig in orde gebracht door het notariskantoor dat de verkoop organiseert.

"De tientallen controles inzake de woning zelf - denk maar aan het bodemattest, het energieprestatiecertificaat of de keuring van de elektrische installatie - en inzake kopers en verkopers zijn voor de aankondiging van de verkoop al afgerond. Dat komt neer op behoorlijk wat tijdwinst: in plaats van een paar maanden, is het een kwestie van weken alvorens kopers en verkopers de koopakte kunnen ondertekenen", aldus Jan Sap, directeur-generaal van Fednot.

Instelprijs

De gemiddelde verkoopprijs van een woonhuis via Biddit klokte af op 217.427 euro. Daarmee lag de uiteindelijke prijs zo'n 27 procent hoger dan de gemiddelde prijs bij de start van de online biedingen (de zogenaamde instelprijs, die gemiddeld 170.769 euro bedroeg).

Potentiële kopers kunnen via Biddit in alle discretie op een of meerdere panden bieden, zonder dat de verkoper en de andere bieders hun identiteit kennen. Bieden kan manueel of automatisch tot aan een vooraf ingesteld maximumbedrag, maar een bod is wel bindend.