Bredense burgemeester slachtoffer van drieste aanval door ex-politieman: "Hij bleef trappen op z’n hoofd, terwijl hij al op de grond lag" Siebe De Voogt

27 september 2018

12u33

Bron: Eigen berichtgeving 7 De Bredense burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a) vraagt in de Brugse rechtbank een schadevergoeding van 2.500 euro van een ex-politieman die hem eind vorig jaar in elkaar schopte in een café in Oostende. G.V. kon niet verkroppen dat hij ontslagen werd als inspecteur bij de politiezone Bredene/De Haan.

Het ontslag kwam er nadat de man in 2015 veroordeeld werd voor slagen aan zijn commissaris. Op 25 november vorig jaar besliste hij wraak te nemen op Vandenberghe, die hij verantwoordelijk hield voor z’n ontslag. Hij wachtte het Vlaamse Parlementslid op in de toiletten van café Brazza. “Toen het slachtoffer de ruimte binnen stapte, volgde hij hem onmiddellijk”, stelde de procureur.

“Hij sloeg hem bewusteloos en bleef trappen op z’n hoofd terwijl hij al op de grond lag. Gelukkig kwam er iemand tussen of dit had anders kunnen afgelopen. Ik wil hier een duidelijk signaal stellen dat geweld tegen ambtsdragers niet kan.”

30 maanden cel

De ex-politieman kwam vanmorgen niet opdagen voor z’n proces en riskeert 30 maanden cel. Vandenberghe liet zich vertegenwoordigen door z’n advocaat. “Mijn cliënt was acht dagen arbeidsongeschikt en is nog steeds op z’n hoede als hij op de straat campagne gaat voeren. De beklaagde liet het na de feiten immers niet na bedreigingen te blijven uiten. Op Facebook postte hij een foto van zichzelf met een bordje waarop stond: 'Diegene die Vandenberghe in elkaar slaat'”, stelde meester Antoon Coucke.

Op 25 oktober doet de rechtbank uitspraak in de zaak. Tegen die tijd weet Vandenberghe of hij de sjerp in z’n gemeente kan behouden. Hij is immers opnieuw lijsttrekker bij de socialisten.