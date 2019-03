Bredene wil deze zomer nog rookvrije zone testen op strand kg

01 maart 2019

14u25

Bron: Belga 3 Bredene wil nog deze zomer starten met een proefproject waarbij minstens één strandzone rookvrij wordt gemaakt tijdens de maanden juli en augustus. Dat meldt burgemeester Steve Vandenberghe vandaag.

Een jaarlijks terugkerend debat, het rookvrij maken van de stranden. In het buitenland zijn er al plaatsen waar er rookvrije strandzones zijn, maar in België bestond het nog niet. Daar wil Bredene verandering in brengen. Nog deze zomer wil de badstad een proefproject lanceren met een rookvrije strandzone.

400.000 peuken

"Niet alleen de volksgezondheid is een reden om rookvrije zones te realiseren", vertelt Vandenberghe, "ook het milieu heeft er baat bij." Hij berekende dat er op een zomerse topdag wel 400.000 peuken mogelijk op het strand achterblijven.





"Met het uitdelen van de strandasbakjes wordt dit aantal wel beperkt, maar uit de ervaringen van de reinigingsdiensten van de kustgemeenten blijkt dat peuken niet alleen massaal terug te vinden zijn op het strand maar ook nog voor de meeste ergernis zorgen bij de strandbezoekers", aldus Vandenberghe.

Ook elders?

Het voorstel zal op de agenda van de gemeenteraad geplaatst worden en Vandenberghe wil als voorzitter van het kustburgemeesteroverleg ook andere kustgemeenten aanmanen om om een rook- en peukvrije zone in te richten.



"Het voorstel van rookvrije zones laat rokers uiteraard nog steeds toe op het strand maar zorgt in een afgebakende niet-rokerszone voor meer comfort voor de bewuste niet-roker aan onze kust. Dit proefproject is vooral ook sensibiliserend bedoeld wat betreft rookgedrag en zwerfvuilproblematiek", besluit hij.

