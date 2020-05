Bredene sluit enige naaktstrand aan onze kust voor één jaar IB

13 mei 2020

05u42

Bron: Belga 0 Het naaktstrand in Bredene wordt voor de komende zomerperiode gesloten in het kader van de coronacrisis. Dat meldt burgemeester van Bredene Steve Vandenberghe (sp.a) vandaag.

De ruimte die daardoor vrijkomt zal worden gebruikt om badgasten meer te spreiden. Het naaktstrand in Bredene is het enige aan de Belgische kust.

Het gemeentebestuur van Bredene nam deze beslissing in het kader van de bestrijding van het coronavirus. Provinciegouverneur Carl Decaluwé had ook tijdens het kustburgemeestersoverleg op maandag opgeroepen om het aantal bezoekers deze zomer aan de stranden zoveel als mogelijk te beperken en de aanwezigen zo veel als mogelijk te spreiden. Daarom zal de ruimte van het naaktstrand nu gebruikt worden om gewone strandgasten te spreiden.

Drukbezocht strand

"Wij doen dit niet graag, want het populaire naaktstrand, het enige aan onze kust, is tijdens de zomer een drukbezocht stuk strand maar we moeten ons zoals alle kustgemeenten voorbereiden op de zomer", zegt burgemeester Vandenberghe. "Wij willen niet de oorzaak zijn van een eventuele heropflakkering van het virus. Het is ook te moeilijk om op dit klein stuk naturistenstrand de afstandsregels te volgen."

De gemeente hoopt de naturisten volgend jaar opnieuw te kunnen verwelkomen.