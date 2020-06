Brede meerderheid keurt resolutie rond actieplan voor horeca goed AW

05 juni 2020

14u00

Bron: Belga 1 De Kamercommissie Economie heeft een resolutie goedgekeurd dat een pakket aan steunmaatregelen vraagt voor de horecasector, die zwaar is getroffen door de coronacrisis. De tekst vraagt onder meer om een btw-verlaging en het toegankelijk maken van bankgaranties voor horecazaken. Donderdag stemt de plenaire Kamer over de resolutie.

Het resolutievoorstel is een initiatief van Ecolo-Groen, maar is geamendeerd met voorstellen van verschillende partijen. De groenen wilden komen tot een "nationale horecacoalitie" door een zo breed mogelijk gedragen tekst gestemd te krijgen.



Uiteindelijk stemde niemand tegen de resolutie, de drie regeringspartijen CD&V, MR en Open Vld onthielden zich. De regering heeft vorige week zelf een steunpakket maatregelen voor de horeca goedgekeurd en op de tafel gelegd van de "superkern", waarin alle partijen zitten die de minderheidsregering van Sophie Wilmès (MR) volmachten geven. Een akkoord over dat steunpakket voor de horeca is er nog niet, de bespreking gaat zaterdag verder.



"Het is goed dat het parlement nu de lead heeft genomen met een actieplan dat breed gedragen is en de regering een sterk mandaat geeft", zegt Kristof Calvo (Groen). Hij hoopt dat de drie regeringspartijen zich alsnog volmondig achter de resolutie zullen scharen.

Btw-verlaging en verlenging van tijdelijke werkloosheid

De resolutie ligt op verschillende punten in lijn met wat de regering zelf voorstelt: een btw-verlaging voor de horeca en de verlenging van tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrecht. De tekst vraagt ook dat de bankgaranties die de regering intussen op poten heeft gezet toegankelijk gemaakt zouden worden voor horecazaken. De doelgroepenkorting zou uitgebreid moeten worden van vijf naar tien werknemers. De tekst vraagt ook dat de NMBS de huurprijs voor horecazaken in stations zou verlagen.