Brecht Decaestecker wordt nieuwe hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws Redactie

19 december 2019

Brecht Decaestecker wordt de nieuwe hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws. Sinds 2016 was hij hoofdredacteur digitaal bij VRT NWS. Hij keert dus terug naar het bedrijf waar hij voordien, bij De Morgen, tien jaar aan de slag was. Zijn hoofdopdracht wordt het betalende aanbod van HLN - zowel op digitaal als op papier - te versterken. Hij vervoegt daarmee de hoofdredactie van HLN met Dimitri Antonissen (HLN.be) en Frederik De Swaef (regio). Hij start in januari 2020.

Decaestecker heeft er al een hele tocht door het Vlaamse medialandschap opzitten. Hij begon zijn loopbaan als journalist bij de Krant van West-Vlaanderen. Later was hij twee jaar verslaggever bij Het Nieuwsblad. In 2006 ging hij aan de slag bij de krant De Morgen. Hij werd er adjunct-hoofdredacteur en leidde er de overgang naar een nieuwe nieuwssite en app met betaalmuur. Na een kort intermezzo als journalist bij Humo stapte hij over naar VRT NWS.

“Ik heb bij de VRT veel kansen gekregen, onnoemelijk veel bijgeleerd en met fijne collega’s kunnen samenwerken”, zegt Decaestecker in een reactie. “Maar als je gevraagd wordt de grootste krant en nieuwssite van het land mee te mogen leiden, kan je geen neen zeggen. Het News City-project spreekt me sinds de oprichting anderhalf geleden al enorm aan en dit voelt dan ook als het juiste moment om terug te keren naar het bedrijf waar ik niets dan mooie herinneringen aan heb. Het betalende aanbod van Het Laatste Nieuws versterken is een even geweldige als plezante opdracht.”

“Brecht is één van de weinige mensen in Vlaanderen die oud genoeg is om te weten hoe je een krant moet maken maar ook jong genoeg om aan te voelen hoe je kwaliteitsjournalistiek in deze digitale wereld tot bij de Vlamingen brengt”, zegt Paul Daenen, directeur van News City. “Met de komst van Brecht heeft ons team van hoofdredacteurs er een topper bij en zijn we bijzonder goed gewapend om ons betalend aanbod te verstevigen, zodat abonnees dagelijks een sterk aanbod aan duiding, achtergrond en service kunnen verwachten. Populaire topkwaliteit op elk platform, papier en digitaal.”