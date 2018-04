Breaking Bad in Oostrozebeke: amfetaminelab ontdekt bij chemicus avh

19 april 2018

16u24

Bron: Belga 0 De politie heeft vandaag een amfetaminelab ontdekt het huis van een chemicus in Oostrozebeke. Een verdachte werd opgepakt.

De agenten vonden meer dan twee kilo cannabis en een halve kilo amfetamines in het lab. De bewoner van het huis werd opgepakt, zo bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Het gaat om een man van 51 jaar. De man is chemicus van opleiding en zou in zijn woning een lab hebben waar hij de drugs maakt. De man zou zelf ook kampen met een drugsverslaving.