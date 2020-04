Break the lockdown: 5 tips hoe jij het beste kan opruimen Stefan Vanderstraeten

03 april 2020

Een nieuwe week in lockdown, samen met vier muren die steeds dichter op je afkomen. Maar geen nood: we maakten ’Mijn Thuisblijfgids’ vol tips van onze experten en zo overleef ook jij moeiteloos die lockdown. Vandaag: opruimcoach Tina Favache over een ordelijke keuken en woonkamer.

1. Doe in de keuken kast per kast

“Mijn advies aan wie eindelijk eens die keukenkasten onder handen wil nemen: begin vooral niet met alle kasten meteen volledig leeg te maken en de inhoud daarvan op één stapel te gooien. Een keuken ‘verbergt’ zodanig veel gerei dat je onvermijdelijk een immense berg op de keukenvloer verzamelt én je niet alleen het overzicht, maar ook de motivatie verliest. Werk daarom kast per kast én lade per lade af. Dat hoeft zelfs niet in één dag te gebeuren.”

2. Durf al die glazen weg te gooien

“Stel jezelf bij alles wat je uit de keukenkasten haalt altijd drie vragen. Eén: is het kapot? Natuurlijk ligt het daar dan niets meer te doen. Twee: is het eenzaam? Zoals een tupperware-potje zonder dekseltje of omgekeerd? Weg ermee. En drie: heb ik er niet te veel van? Zoals 5 flesopeners en 4 kurkentrekkers, terwijl je er eigenlijk maar één, maximum twee, nodig hebt. Al gaat deze vraag vooral op voor glazen. Sommige mensen hebben 50 glazen in hun kast – één voor elk merk of elke soort drank – waarvan de achterste 30 al jaren stof vergaren. Durf die weg te gooien, want we grijpen toch altijd naar de glazen die vooraan staan.”

3. Maak ook een kinderlade in de keuken

“Een keuken is tegenwoordig zoveel meer dan enkel een eetplek. Wij telewerken er vaak aan, terwijl kinderen er hun huiswerk maken of knutselen. Verschillende functies zijn perfect mogelijk, maar voorzie ook daarvoor plek in de keukenkast. Maken je kinderen er elke dag hun huiswerk?

Voorzie een lade voor papier, balpennen en ander schrijfgerei Tina Favache

Voorzie dan een lade voor papier, balpennen en ander schrijfgerei. Probeer dat niet weg te stoppen aan de andere kant van het huis. Want binnen de kortste keren slingert dat toch rond op het keukenblad.”

4. Deel de woonkamer in volgens zones

“Ook de woonkamer is multifunctioneel. Het is niet alleen een plek waar er tv gekeken wordt, maar ook gelezen, naar muziek geluisterd of gegamed. Alleen is een living ook meestal een vrij grote, open plek waardoor we daar te veel van alles verzamelen.

Alles wat niet binnen die zones valt, is zonevreemd en dus overbodig in de living Tina Favache

Leg daarom passende zones vast: een leeszone met een magazinehouder, een gamezone met een doos voor de controller en headset enzovoort. Alles wat niet binnen die zones valt, is zonevreemd en dus overbodig in de living.”

5. Gebruik je tuinhuis als eigen containerpark

“Ook al zijn vanaf volgende dinsdag de meeste containerparken weer open, als iedereen meteen massaal naar daar trekt, zullen ze snel weer dicht zijn. Durf daarom, als het echt niet dringend is, het tuinhuis of de garage als tijdelijk containerpark te gebruiken. Zo zie je die afgedankte spullen niet voortdurend liggen – met alle bijhorende ergernis vandien — en zelfs met de wagen erbij is er in de garage toch altijd wat plaats om aan de zijkanten stapeltjes te maken.”(StV)

(Meer tips op de Facebookgroep ‘365x opruimen’)

Lees alle andere tips in ‘Mijn Thuisblijfgids’.

