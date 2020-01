Braziliaanse politie ontdekt 454 kilo cocaïne in lading papier met bestemming Antwerpen HR

10 januari 2020

21u08

Bron: Globo, Receita Federal 0 Drugs De eerste grote drugsvangst van 2020 in de Braziliaanse havenstad Paranaguá was er eentje met bestemming Antwerpen. Tussen een lading papier vond de politie 454 kilogram cocaïne, verpakt in zwarte sportzakken.

De drugs werden donderdag ontdekt met behulp van een scanner. De zakken waren verstopt bij een lading papierrollen die naar de Antwerpse haven moest komen. Volgens de Braziliaanse autoriteiten was het de eerste drugsvangst van het jaar in Paranaguá. In 2019 werd in die haven bij 27 incidenten in totaal 15 ton cocaïne in beslag genomen.