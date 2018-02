Braziliaanse met 4,4 kilogram cocaïne opgepakt op Zaventem RDK

11 februari 2018

20u35

Bron: Eigen berichtgeving

Op de luchthaven van Zaventem is vanochtend een 25-jarige Braziliaanse vrouw opgepakt omdat ze maar liefst 4,4 kilogram cocaïne in de dubbele bodem van haar reiskoffer had zitten. De vrouw kwam vanuit Brazilië via Madrid naar ons land. Ze werd ter beschikking gesteld van het parket Halle-Vilvoorde en wordt morgen voor de onderzoeksrechter geleid. Ze wordt in verdenking gesteld van het bezit en invoeren van verdovende middelen in het kader van een vereniging.