Braziliaanse douane onderschept 770 kilo cocaïne op weg naar Antwerpen SVM

08 december 2019

13u15

Bron: Belga 0 In de haven van Santos hebben de Braziliaanse douanediensten tijdens acties meer dan een ton cocaïne aangetroffen in drie containers. 770 kilo was bestemd voor de haven van Antwerpen, bevestigt een verantwoordelijke bij het Container Control Programme van de VN.

De drugs werden met de hulp van scans en drugshonden gevonden in drie containers. Er werden geen verdachten gearresteerd, berichten Braziliaanse media.

Twee ladingen waren volgens de Braziliaanse diensten bestemd voor de Antwerpse haven. In een container met een lading stalen staven werd 444 kilo cocaïne aangetroffen, in een andere container met oploskoffie zat 326 kilo cocaïne in plastic zakken en kartonnen dozen. In een derde container zaten acht zakken met een totaal gewicht van 259 kilo, bestemd voor de haven van Rotterdam. De eindbestemming was Duitsland.

De drugsvangst kwam tot stand met de hulp van het Container Control Programme van de VN. Die dienst helpt lokale overheden en douanediensten bij het identificeren van verdachte containers en het controleren op illegale goederen. Binnen het programma werd dit jaar al meer dan 20 ton cocaïne met Antwerpen als bestemming onderschept.