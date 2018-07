Brasserie moet verplicht sluiten tijdens Tomorrowland: "Serieuze streep door mijn rekening" Kristof De Cnodder

15 juli 2018

19u24

Bron: Eigen berichtgeving, ATV 3 Binnenkort is het weer Tomorrowland in Boom. Da’s goed nieuws voor de danceliefhebbers, maar minder voor de uitbaatster van taverne De Schorre, een zaak die gelegen is op het festivalterrein. “Door Tomorrowland moet ik verplicht sluiten en dit jaar is er geen enkele vorm van compensatie”, zucht Ingrid Van Gastel.

Sinds 2013 staat Ingrid Van Gastel achter de toog van taverne De Schorre. De voorbije jaren moest Ingrid tijdens Tomorrowland ook al haar deuren sluiten – dat staat zo in haar huurcontract – maar deze keer is de situatie toch nog iets anders.

“Vroeger huurde Tomorrowland mijn zaak tijdens het festival. Dat compenseerde mijn inkomstenverlies enigszins. Nu is er van een huur echter geen sprake. Dat is een serieuze streep door mijn rekening”, vertelt Ingrid. “Bovendien was er oorspronkelijk sprake van tien sluitingsdagen, terwijl er nu plots van mij wordt verwacht dat ik tussen 16 juli en 2 augustus dicht blijf. Veel keuze heb ik trouwens niet, want de facto zit ik al van in juni zowat afgesloten van de buitenwereld. Van zodra de opbouw van Tomorrowland begint is mijn taverne nog moeilijk bereikbaar. Ik betreur dat ik zo voor het blok wordt gezet.”

Bij Tomorrowland claimt men dat er vorig jaar bepaalde afspraken niet zijn nagekomen en dat men daarom niet langer in zee wil gaan met brasserie De Schorre.