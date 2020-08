Exclusief voor abonnees

Brantano-medewerkers getuigen over uitverkoop: “Ze scholden ons uit en gooiden alles op de grond. Wij hebben het slechtste in de mensen gezien”

Cédric Maes

24 augustus 2020

19u00

Bron: eigen info

“Ze scholden ons uit en gooiden al wat ze niet wilden op de grond. Zeiden we dat ze niet mochten passen? Dan trokken ze voor onze ogen hun broek uit. ’s Avonds was de winkel een stort.” Dat vertellen medewerkers van Brantano, nu de uitverkoop van de failliete winkels chaotisch blijft verlopen. Gisteren was het opnieuw urenlang aanschuiven, tot ongenoegen van veel shoppers én het personeel. “Wij hebben het slechtste in de mensen naar boven zien komen.”