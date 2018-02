Brantano is nu ook kledingwinkel: 'Brantano Boutik' en 'Brantano Market' openen binnenkort de deuren Heidi Gabel

22 februari 2018

17u15

Bron: eigen berichtgeving 0 De bekende Belgische schoenenketen Brantano is niet langer alleen een schoenenketen. Dit jaar openen de eerste ‘Brantano Boutiks’ de deuren, waar je vooral kleding kan kopen. Daarnaast komen er ook ‘Brantano Markets’, die bijna dubbel zo groot zijn dan de gewone winkels.

Twee jaar geleden was Brantano op sterven na dood, vandaag is de Belgische keten meer levend dan ooit. Driekwart van de schoenenwinkels steekt in een fris, nieuw kleedje. Nu komen daar ook twee nieuwe winkelconcepten bij. "Bij Brantano Boutik leggen we de focus op modemerken, van het midden tot de bovenkant van de markt. Ook hier zal je schoenen vinden, maar meer als aanvulling», legt topman Dieter Penninckx uit. In 2018 zullen een vijftal Brantano Boutiks de deuren openen. Twee daarvan zullen filialen van kledingketen Concept Fashion vervangen, die tot dezelfde moedergroep behoren. "Het gaat om soortgelijke concepten, dus we willen testen welk best werkt", legt Penninckx uit.

Verder zal het merk Brantano tegen midden dit jaar ook boven twee grote ‘Market’-winkels prijken, met een oppervlakte tot 2.000 vierkante meter. Die komen in Gentbrugge en op het nieuwe retailpark The Leaf in Ternat. "Daar zullen we ons volledige assortiment uitspelen, met zowel het brede schoenenaanbod als de modemerken. En er is ruimte voor extraatjes, zoals bijvoorbeeld een koffiehoekje."

Nu er drie ‘soorten’ Brantano’s zullen bestaan, worden ook de bestaande schoenenwinkels herdoopt. Die heten voortaan ‘Brantano Klassik’. Tegelijk kondigt de keten ook aan dit jaar stevig te investeren in zijn webshop. "Lokaal worden spelers als Zalando nog te weinig uitgedaagd, daarin zien wie onze rol", klinkt het ambitieus.