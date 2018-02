Brantano in Turnhout gesloten na gewapende overval JVN

03 februari 2018

Een gewapende man heeft vanochtend een overval gepleegd op de Brantano-winkel in de Papenbruggestraat in Turnhout. De overvaller wandelde kort na openingstijd de winkel binnen. Hij had zijn gezicht bedekt en bedreigde een werknemer met een pistool. De dader vluchtte even later weg. De politie wil voorlopig geen informatie kwijt over de omvang van de buit. De winkel is momenteel gesloten ‘wegens omstandigheden’.