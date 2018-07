Brandweerwagen vat vuur tijdens missie in Florennes Redactie

30 juli 2018

18u50

Bron: Belga 0 In Florennes, in de provincie Namen, heeft een brandweerwagen maandagmiddag zelf vuur gevat tijdens een missie. De brand sloeg bovendien over naar een naburig veld, zo is vernomen bij logistiek directeur Luc Pigneur van de hulpverleningszone Dinaphi.

"Onze mannen waren op missie, maar er was een technisch probleem aan hun wagen en die heeft omstreeks 14.00 uur vuur gevat, recht tegenover het racecircuit van Mettet. Ze hebben onmiddellijk versterking gevraagd om de brand te blussen, maar het vuur sloeg over naar het veld dat naast de weg lag", verklaarde Pigneur.

Omstreeks 15.49 uur was de brand geblust, zo verduidelijke commandant Marc Gilbert van de nabijgelegen hulpverleningszone Val de Sambre, dat verscheidene voertuigen liet uitrukken om de collega's van Dinaphi te helpen. "De wagen is verwoest, maar er zijn geen gewonden gevallen en dankzij de snelle interventie is slechts één hectare van het veld beschadigd door de vlammen."