Brandweerpsycholoog Erik De Soir na de brand in Beringen: “Zo’n trauma kan je jaren meedragen”

Femke Van Garderen

11 augustus 2019

20u16

Bron: De Morgen

Er moet meer aandacht en budget gaan naar de psychologische ondersteuning van brandweerlui. Dat zegt Erik De Soir, de enige operationele brandweerpsycholoog in ons land, nadat in Beringen twee collega’s overleden en vier gewond raakten. “Dit is geen werk voor een doorsnee psycholoog.”