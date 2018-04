Brandweerman valt van ladder en raakt zwaargewond

22 april 2018

Bron: Belga

In het Oost-Vlaamse Denderhoutem (Haaltert) is gisteren een brandweerman zwaar ten val gekomen bij bluswerken aan een woning. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar.