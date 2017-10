Brandweerman redt eigen kinderen uit brandende woning Lieven Samyn

22u53

Een brandweerman van de zone Fluvia heeft donderdagavond zijn eigen drie kinderen uit hun brandende woning in Bissegem (Kortrijk) gered. Het was de echtgenote van de 38-jarige man die iets over negen brand in de inkomhal van de woning opmerkte.

Ze alarmeerde meteen haar echtgenoot, die op dat ogenblik in de brandweerkazerne van de Kortrijkse bijpost Heule aanwezig was. Hij aarzelde niet, trommelde enkele collega's op en sprong in een brandweerwagen. Nog vooraleer er officieel alarm kon geslagen worden, reden de brandweermannen al de Gullegemsestraat in Bissegem in. Ze sloegen een ruitje van de voordeur in en konden snel de brandhaard in de inkomhal blussen.



Ondertussen had de rook zich via de traphal wel al naar de bovenverdieping verspreid. Daar slaagde de brandweerman er in zijn twee dochters en zoon naar beneden te halen. Zij liepen een lichte rookintoxicatie op en werden preventief naar het ziekenhuis overgebracht. Wellicht ligt een kortsluiting aan de batterij van een fototoestel aan de oorzaak. De brandschade bleef beperkt tot de inkomhal maar de woning is voorlopig door geurhinder en rookschade toch onbewoonbaar.