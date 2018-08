Brandweerman kan zijn vrouw, twee kinderen en vier honden redden uit woningbrand mvdb

15 augustus 2018

20u12

Bron: TV Oost 3 Een brandweerman die 's nachts werd gewekt door rookmelders, heeft zijn vrouw, twee dochters en vier honden kunnen redden uit een brand die hun woning in Kieldrecht (Beveren) gedeeltelijk in de as legde. Dat meldt TV Oost.

Het vuur brak iets voor twee uur 's nachts uit. Brandweerman Dirk Bernaert bleef koelbloedig, bracht iedereen in veiligheid en belde nadien zijn collega pompiers. Dankzij Dirks ervaring is het gezin aan een ramp ontsnapt. Het vuur vernielde de badkamer en de materiaalkamer helemaal. De brand is wellicht te wijten aan kortsluiting.