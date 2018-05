Brandweerman gewond bij magazijnbrand in Zwevegem

In Zwevegem is vanmorgen een magazijn van een schrijnwerkerij volledig uitgebrand. Tijdens de bluswerken is een brandweerman gewond geraakt, bevestigt de woordvoerder van de brandweer aan VTM Nieuws.