Brandweerman gewond bij magazijnbrand in Zwevegem Alexander Haezebrouck

26 mei 2018

08u27

Bron: eigen berichtgeving 49 In Zwevegem is vanmorgen een brandweerman gewond geraakt bij een zware loodsbrand van een bedrijf in rolluiken. Toen de brandweer arriveerde stond de loods volledig in lichterlaaie. Ze konden het vuur snel doven maar een brandweerman raakte gewond toen een deel van het dak naar beneden kwam.

De brandweerman kreeg enkele brokstukken op zich en viel in een camionette waarvan de deur open stond. Zijn collega’s snelden ter plaatse en konden de brandweerman uit de loods halen. Het slachtoffer bleef de hele tijd bij bewustzijn en werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De loods zelf brandde volledig uit. Het waren buurtbewoners die de brandweer verwittigden. De eigenaar die zelf voor de loods woont, is op dit moment in het buitenland. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Een deskundige van het parket komt ter plaatse om de precieze oorzaak te onderzoeken.