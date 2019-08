Brandweerman die erbij was in Beringen tekent rouwregister: "Ik zou bladzijden vol willen schrijven” Arnd Leroy ttr

12 augustus 2019

14u22

Bron: VTM NIEUWS/TV Limburg 14 Brandweerman Timmy Alen was gisteren mee op interventie bij de brand in Beringen waarbij hij twee collega’s verloor. Hij is nog steeds zwaar onder de indruk van alles wat er gebeurde. Toch wilde hij absoluut zijn respect betuigen door het rouwregister te tekenen.

Chris Medo, vader van twee, en Bennie Smulders, vader van vier, werden gisteren verrast door hete rookgassen die ontploften in een verlaten pand aan de Koolmijnlaan in Beringen. Collega-brandweerman Timmy tekende vandaag het rouwregister. “Vanaf het moment dat ik hier ben binnengekomen om mijn respect te tonen aan de families en de collega’s komt eigenlijk alles los”, zegt Timmy.

“Je zou bladzijden vol kunnen schrijven. Of dat zou je toch willen om uw respect en medeleven toch zo veel mogelijk te kunnen tonen aan iedereen die rechtstreeks met hen verbonden is”, klinkt het. Naast Timmy schreven nog tientallen mensen woorden van troost neer voor de families van de twee overleden brandweermannen. Zowel in Beringen als in Heusden-Zolder ligt een rouwregister.

Eerbetoon

Ook collega’s uit andere korpsen brengen een eerbetoon aan twee mannen die hun leven hebben gegeven voor anderen. “Het kan iedereen overkomen die iets met de brandweer te maken heeft. Het komt wel aan. Zeker omdat het jonge mannen zijn met vrouwen en kinderen”, reageert brandweerman Pieter Foets. Op de plaats van de brand nemen vrienden en collega’s eveneens afscheid op hun eigen manier.

Een wetsgeneesheer, het gerechtelijk lab en een branddeskundige met een brandhaarddetectiehond werden door het parket opgevorderd. Zij onderzoeken de omstandigheden en de gevolgen van de brand. Momenteel worden alle onderzoekspistes opengehouden. Het was niet de eerste keer dat er brand in het bewuste gebouw uitbrak. Na eerdere branden was de toegang tot het pand dichtgetimmerd.

