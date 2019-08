Brandweerman aangevallen bij interventie in Laken: parket opent onderzoek TMA KG

24 augustus 2019

10u04

Bron: Belga 514 In Laken is vrijdagnacht een brandweerman aangevallen door een jongeman. Dat meldt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. De brandweerman kreeg een vuistslag, waarop hij zijn aanvaller wegduwde en beiden ten val kwamen. De brandweerman is minstens een week werkonbekwaam. "De directie dient een klacht in tegen de agressor om het volle licht op dit incident te laten schijnen en elke vorm van straffeloosheid weg te nemen", zegt de brandweerwoordvoerder. Het Brusselse parket heeft een opsporingsonderzoek geopend.

De Brusselse brandweer moest vrijdagavond tweemaal uitrukken naar de Lakense Modelwijk, een eerste maal voor een afvalbrand rond 22.05 uur, en een tweede maal rond 22.40 uur. Ditmaal stond er een plastic vuilniscontainer en een hoop afval in brand. Volgens de brandweer waren er opvallend veel groepjes jongeren op de been in de wijk, mede door het goede weer en het vuurwerk aan Heizelpaleis 5.



"Op het einde van de interventie was een brandweerman de brandslang aan het oprollen toen hij werd aangesproken door een van de aanwezigen", zegt Derieuw. "Na een korte verbale uitwisseling verliet die persoon de plaats, om plots op zijn stappen terug te keren en de brandweerman op zijn schouder te tikken. Toen die zich omdraaide, kreeg hij een vuistslag in het gezicht. De brandweerman duwde uit verdediging zijn agressor weg, waarop beiden hun evenwicht verloren en een trap afrolden.”

Tand kwijt

De aanvaller werd daarop in bedwang gehouden door de andere brandweerlui tot de politie tussenbeide kwam. Zowel de agressor als de brandweerman werden overgebracht naar het ziekenhuis.



"De brandweerman verliest mogelijk een tand en is minstens tot het einde van de maand werkonbekwaam", gaat de woordvoerder verder. "Er is nu besloten om bij eventuele andere interventies in de Modelwijk tijdens de nacht steeds een beroep te doen op de politie. De directie veroordeelt ten strengste elke vorm van agressie tegen haar brandweerlui en betuigt haar steun aan het operationeel personeel."

Onderzoek

Het Brusselse parket heeft een opsporingsonderzoek geopend naar het incident, meldt parketwoordvoerder Denis Goeman.



Volgens het parket was de man die de vuistslag zou gegeven hebben, onder invloed van alcohol en niet in staat om verhoord te worden. “Hij zal in de komende dagen opgeroepen om verhoord te worden, net als de andere betrokkenen en getuigen”, zegt Goeman. “De juiste toedracht, aanleiding en omstandigheden van het incident zijn immers nog niet duidelijk.”