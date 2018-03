Brandweerauto op weg naar brand moet omrijden voor werken en belandt in gracht Hans Verbeke HA

14 maart 2018

11u40

Bron: Eigen berichtgeving 0 In de Kwadestraat in Lendelede (West-Vlaanderen) is deze morgen rond zes uur een brandweerwagen in een sloot gesukkeld.

Het ongeval gebeurde toen de spuitgasten op weg waren voor een brandalarm in een bedrijf in Kuurne. Door wegwerkzaamheden moesten de brandweerlui een andere route volgen. In de landelijke straat belandde de autopomp in het donker op een rijmplek plots met één wiel in de zachte berm naast het asfalt. Tegensturen, lukte niet meer en het gevaarte schoof in de gracht.

Drie van de zes inzittende blussers liepen daarbij lichte verwondingen op. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht, maar mochten daar na verzorging al snel weer vertrekken. Hoe groot de schade aan de brandweerwagen is, moet nog onderzocht worden.

De interventie bij het bedrijf in Kuurne kwam niet in het gedrang. Een ander brandweervoertuig snelde ter plaatse voor wat uiteindelijk een vals alarm bleek te zijn.