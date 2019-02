Brandweer waarschuwt voor brand door batterijen elektrische fiets: “Laad nooit ‘s nachts op” kg

09 februari 2019

12u57

Bron: Radio 1 0 Het opladen van een elektrische fiets is niet zonder gevaar. Dat zegt Tim Renders, brandpreventieadviseur bij de Leuvense brandweer vandaag in De Ochtend op Radio 1. De batterijen van zo’n fietsen vlogen meer dan eens al in brand. Renders geeft enkele tips mee om dat te voorkomen.

Dit jaar alleen al vonden in Vlaanderen en Nederland vijf woningbranden plaats door een defecte batterij van een elektrische fiets, zo stelt de brandpreventieadviseur. Afgelopen donderdag nog werden twee huizen in Lendelede in de as gelegd. Volgens de lokale brandweer was ook die brand te wijten aan een probleem met de batterij van een elektrische fiets.



Voorlopig is er niet meteen duidelijk welke batterijen meer risico lopen om in brand te schieten. Het is bijvoorbeeld niet zo dat vooral goedkopere modellen getroffen worden. Daarom pleit Renders voor meer onderzoek naar de oorzaak van zulke branden. Intussen kunnen mensen wel enkele maatregelen nemen om het risico op een brand te beperken. Het opladen van de batterij van een elektrische fiets gebeurt volgens hem immers nog te vaak op een foute manier.

Handleiding lezen

“Alles begint bij het lezen van de gebruiksaanwijzing”, aldus Renders. Hij raadt iedereen aan om voor gebruik de handleiding van hun stalen ros door te nemen. Er zijn namelijk grote verschillen in de manier waarop je de batterij het best kan opladen. “Bij sommige fietsen moet de batterij lang of net kort worden opgeladen, bij andere moeten ze eerst uit de houder worden gehaald.” Door de gebruiksaanwijzing te volgen, kan je alvast het risico op problemen verkleinen.

Laad overdag op

Daarnaast is ook het tijdstip en de plaats waarop je de batterij oplaadt belangrijk. Veel mensen steken de batterijen ‘s nachts in de stekker, waardoor de bewoners niet altijd even snel kunnen ingrijpen wanneer er iets fout gaat. Bovendien worden veel batterijen opgeladen uit het zicht: in de gang of in de garage. Ook dat kan naar problemen leiden. “Mijn grote schrik is dat de elektrische fiets wordt opgeladen in de inkomhal van een woning. Als je dan bijvoorbeeld in een rijhuis woont en er breekt brand uit, dan zit je gezin helemaal vast”, stelt Renders.

Hij raadt aan om de batterij enkel overdag op te laden. “Onder toezicht en onder een rookmelder", klinkt het. Hang daarom voldoende rookmelders in huis, en vergeet ook niet de stekker uit te trekken als je de woning verlaat.