Brandweer waarschuwt katteneigenaars na diverse branden: “Zet je kookplaat op kinderslot” ttr

26 oktober 2019

11u23

Bron: Radio 2 108 Heb jij thuis een inductiekookplaat? En heb je een kat? Zet je kookplaat best altijd op kinderslot, zo waarschuwt de brandweer van Oost-Brabant na enkele opvallende incidenten deze week. Het gaat om drie gevallen waarbij een kat een brand veroorzaakte door op een kookplaat te springen.

“Zet je inductiekookplaat op kinderslot. Dan kan je huisdier het niet onbewust activeren. Als je geen kinderslot hebt, zorg dan dat er niets op staat. Dat is het verstandigste wat je kunt doen, want we krijgen regelmatig oproepen binnen van kleine brandjes die zijn veroorzaakt door een kat die op avontuur trekt”, verduidelijkt Tim Renders van de brandweer van Oost-Brabant op Radio 2.

Een huiskat veroorzaakte donderdag in Aarschot nog een brand nadat het dier op een elektrische kookplaat was gesprongen. De frietketel die op de kookplaat stond, vatte op die manier vuur. De eigenaars konden gelukkig het vuur zelf onder controle krijgen, zodat de schade beperkt bleef.