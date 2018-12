Brandweer vraagt met aandrang: "Steek zelf geen vuurwerk af” “Voor de betrokkenen zijn dit onvergetelijke feestdagen, want hun leven zal nooit meer hetzelfde zijn” Tom Vierendeels

20 december 2018

17u25

Bron: Eigen berichtgeving 11 De Vlaamse brandweerzones roepen de bevolking in een gezamenlijk persbericht met aandrang op om zelf geen vuurwerk af te steken. “Geniet van de gemeentelijke en stedelijke festiviteiten op oudejaar, want elk jaar vallen er veel slachtoffers bij particulieren”, luidt het.

“Ambulanciers zijn elk jaar getuige van dramatische ongevallen met vuurwerk”, valt er te lezen. “Voor de betrokkenen zijn dit onvergetelijke feestdagen, want hun leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Naast de feestvierders die zelf vuurwerk ontsteken, lopen kinderen, reinigingsdiensten van de gemeente of gewone voorbijgangers die de dag nadien rondslingerend afval van vuurwerk oprapen hetzelfde gevaar. Ook restafval van niet-ontploft vuurwerk kan ernstige verwondingen met blijvende letsels en littekens veroorzaken. Het gevaar op ontploffen blijft, zelfs wanneer iemand deze uren na het afsteken aanraakt.”

Verdubbeld

Volgens de cijfers van Stichting Brandwonden is het aantal ongevallen met lichamelijke letsels in 2018 bijna verdubbeld t.o.v. 2016, van 48 naar 87. Het aantal slachtoffers jonger dan 16 jaar is in diezelfde periode zelfs verdrievoudigd, van 4 naar 13. Verwondingen aan de ogen (27%) en het gezicht (24%) komen het meest voor. Op de derde en vierde plaats staan verwondingen aan de handen en vingers. Het aantal slachtoffers dat diende een operatie te ondergaan is eveneens verdubbeld (vooral oogchirurgie).

“Vuurwerk kan je niet alleen levensgevaarlijk verwonden, het kan ook brand veroorzaken”, waarschuwt de brandweer. “Wanneer vuurwerk op brandbaar materiaal, zoals een rieten dak of plastic koepel, terechtkomt, kan het een heel huis in lichterlaaie zetten.”

De brandweer vraagt daarom om beter naar een georganiseerd vuurwerk te trekken, omdat deze shows op een professionele manier georganiseerd worden en voldoen aan alle veiligheidsvereisten. De brandweerzones geven ook nog enkele andere tips mee.

Droge kerstboom

Zo wordt gewaarschuwd voor het brandgevaar bij een droge kerstboom. Er wordt aangeraden de boom voldoende water te geven. Best plaats je ook een rookmelder in de buurt van de kerstboom. Ook wordt opgeroepen om omzichtig om te springen met kaarsen. Tot slot vraagt de brandweer om de bedrading van kerstverlichting te controleren -er wordt aangeraden om LED-verlichting te gebruiken- en ook om voorzichtig te zijn met bijvoorbeeld fondue- en gourmettoestellen.

“We wensen jullie een onvergetelijk eindejaar!”, besluiten de brandweerzones.